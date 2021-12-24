Польша будет строить стену на границе с Украиной

Польша. Фото: istock

https://racurs.ua/n164870-polsha-budet-stroit-stenu-na-granice-s-ukrainoy.html

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Польша готовится построить стену на границе с Украиной и Беларусью.

Также усилены будут уже существующие заграждения. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский в интервью газете Gazeta Polska Codziennie.

Он добавил, что «не является оптимистом» в вопросе ситуации на границе с Беларусью, и что «возможно, мы должны быть готовы к годам напряжения и агрессии».

Защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 180 км на границе с Беларусью должна быть построена к середине 2022 года. Качиньский назвал Беларусь непредсказуемым противником, но отметил, что дело вряд ли дойдет до войны.

У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия, скорее всего, нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником, — заявил политик.



Напомним, ранее мы сообщали, что Польша построит стену на внешней границе с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной). Соответствующий закон поддержала Нижняя палата польского парламента. Сейм не поддержал поправки Верхней палаты относительно периодических отчетов в парламенте о сооружении заграждения и применении по этой инвестиции обязательных тендерных процедур.

Источник: Gazeta Polska Codziennie