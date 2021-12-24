Польща будуватиме стіну на кордоні з Україною

Польща. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164870-polscha-buduvatyme-stinu-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Польща готується побудувати стіну на кордоні з Україною та Білоруссю.

Також посилені будуть вже існуючи загородження. Про це заявив віцепрем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський в інтерв’ю газеті Gazeta Polska Codziennie.

Він додав, що «не є оптимістом» в питанні ситуації на кордоні з Білоруссю і що «можливо, ми повинні бути готовими до років напруги і агресії».

Захисна стіна висотою 5,5 м і довжиною понад 180 км на кордоні з Білоруссю повинна бути побудована до середини 2022 року. Качинський назвав Білорусь непередбачуваним противником, але зазначив, що справа навряд чи дійде до військових дій.

У нас вже є гібридна війна, але війни із застосуванням зброї поки швидше немає на горизонті. Я використовую це слово — «швидше» — тому, що ми маємо справу з непередбачуваним противником, — заявив політик.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща побудує стіну на зовнішньому кордоні з ЄС (лінія кордону з Білоруссю, Росією та Україною). Відповідний закон підтримала Нижня палата польського парламенту. Сейм не підтримав поправки Верхньої палати щодо періодичних звітів у парламенті про спорудження загородження та застосування щодо цієї інвестиції обов’язкових тендерних процедур.

Джерело: Gazeta Polska Codziennie