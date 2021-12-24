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Ракурс
Уникальную рыбу с лапами впервые за 22 года увидели у берегов Австралии

Уникальную рыбу с лапами впервые за 22 года увидели у берегов Австралии (ВИДЕО)

24 дек 2021, 12:01
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Уникальную розовую рыбу с лапами Brachiopsilus dianthus впервые за 22 года увидели у берегов Тасмании. Эта рыба ходит по дну лапами и обитает только в Австралии.

Команда ученых из Университета Тасмании, исследующая глубины региона, неожиданно обнаружила находящуюся под угрозой исчезновения редкую Brachiopsilus dianthus. В последний раз этот вид видел водолаз на Тасманском полуострове в 1999 году, недавно его занесли в список исчезающих.

Рыбу заметили на видео из подводной камеры в диком и удаленном морском парке Tasman Fracture, на глубине около 120 метров у юго-западного угла Тасмании. Сняли его в ходе совместного исследования Parks Australia и Университета Тасмании.


До этого наблюдения Brachiopsilus dianthus видели всего четыре раза, он был внесен в список редких видов в соответствии с законом Тасмании о находящихся под угрозой исчезновения видах ранее в этом году, — отметил ученый Невилл Барретт из Института исследования моря и Антарктики.

Источник: Ракурс


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