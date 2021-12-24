Уникальную рыбу с лапами впервые за 22 года увидели у берегов Австралии

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Ракурс

Уникальную розовую рыбу с лапами Brachiopsilus dianthus впервые за 22 года увидели у берегов Тасмании. Эта рыба ходит по дну лапами и обитает только в Австралии.

Команда ученых из Университета Тасмании, исследующая глубины региона, неожиданно обнаружила находящуюся под угрозой исчезновения редкую Brachiopsilus dianthus. В последний раз этот вид видел водолаз на Тасманском полуострове в 1999 году, недавно его занесли в список исчезающих.

Рыбу заметили на видео из подводной камеры в диком и удаленном морском парке Tasman Fracture, на глубине около 120 метров у юго-западного угла Тасмании. Сняли его в ходе совместного исследования Parks Australia и Университета Тасмании.