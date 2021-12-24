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Ракурс
Рідкісну рибу з лапами вперше за 22 роки побачили біля берегів Австралії

Рідкісну рибу з лапами вперше за 22 роки побачили біля берегів Австралії (ВІДЕО)

24 гру 2021, 12:01
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Рідкісну рожеву рибу з лапами Brachiopsilus dianthus вперше за 22 роки побачили біля берегів Тасманії. Ця риба ходить по дну лапами і мешкає тільки в Австралії.

Команда вчених з Університету Тасманії, яка досліджує глибини регіону, несподівано виявила Brachiopsilus dianthus, що перебуває під загрозою зникнення. Востаннє цей вид бачив водолаз на Тасманському півострові в 1999 році, нещодавно його занесли до списку зникаючих.

Рибу помітили на відео з підводної камери в дикому і віддаленому морському парку Tasman Fracture, на глибині близько 120 метрів біля південно-західного кута Тасманії. Зняли його під час спільного дослідження з Parks Australia і Університетом Тасманії.


До цього спостереження Brachiopsilus dianthus реєструвався лише чотири рази, він був внесений до списку рідкісних видів відповідно до Закону Тасманії про види, що перебувають під загрозою зникнення, раніше в цьому році, — зазначив вчений Невілл Барретт з Інституту дослідження моря і Антарктики.

Джерело: Ракурс


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