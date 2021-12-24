Рідкісну рибу з лапами вперше за 22 роки побачили біля берегів Австралії

https://racurs.ua/ua/n164871-ridkisnu-rybu-z-lapamy-vpershe-za-22-roky-pobachyly-bilya-beregiv-avstraliyi-video.html

Ракурс

Рідкісну рожеву рибу з лапами Brachiopsilus dianthus вперше за 22 роки побачили біля берегів Тасманії. Ця риба ходить по дну лапами і мешкає тільки в Австралії.

Команда вчених з Університету Тасманії, яка досліджує глибини регіону, несподівано виявила Brachiopsilus dianthus, що перебуває під загрозою зникнення. Востаннє цей вид бачив водолаз на Тасманському півострові в 1999 році, нещодавно його занесли до списку зникаючих.

Рибу помітили на відео з підводної камери в дикому і віддаленому морському парку Tasman Fracture, на глибині близько 120 метрів біля південно-західного кута Тасманії. Зняли його під час спільного дослідження з Parks Australia і Університетом Тасманії.