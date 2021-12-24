В Мариуполе обезвредили международную преступную группировку, фото: СБУ

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В Мариуполе обезвредили международную преступную группировку, члены которой похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей (передавать «товар» заказчикам).

В случае отказа потерпевших это делать, к ним применяли насилие и угрожали убийством. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый «вор в законе», — отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленники терроризировали и запугивали жителей региона, совершая разбойные нападения и «выбивание денег» из граждан: устраивали конфликтные ситуации, а затем заставляли потерпевших возвращать несуществующие долги, применяя при этом оружие и нанося пострадавшим тяжелые телесные повреждения.

Так, задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол. США. При передаче части денег от потерпевшего двух организаторов банды задержали.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

ч. 2 ст. 187 (разбой);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

Напомним, в середине декабря в Николаевской области к шести месяцам ареста приговорили криминального авторитета из списка СНБО.