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В Мариуполе обезвредили международную преступную группировку, фото: СБУ
Похищали людей на востоке Украины — обезврежена международная группировка (ФОТО)https://racurs.ua/n164876-pohischali-ludey-na-vostoke-ukrainy-obezvrejena-mejdunarodnaya-gruppirovka-foto.htmlРакурс
В Мариуполе обезвредили международную преступную группировку, члены которой похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей (передавать «товар» заказчикам).
В случае отказа потерпевших это делать, к ним применяли насилие и угрожали убийством. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый «вор в законе», — отмечают в СБУ.
Кроме того, злоумышленники терроризировали и запугивали жителей региона, совершая разбойные нападения и «выбивание денег» из граждан: устраивали конфликтные ситуации, а затем заставляли потерпевших возвращать несуществующие долги, применяя при этом оружие и нанося пострадавшим тяжелые телесные повреждения.
Так, задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол. США. При передаче части денег от потерпевшего двух организаторов банды задержали.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 189 (вымогательство);
- ч. 2 ст. 187 (разбой);
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.
Напомним, в середине декабря в Николаевской области к шести месяцам ареста приговорили криминального авторитета из списка СНБО.
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