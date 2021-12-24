У Маріуполі знешкодили міжнародне злочинне угруповання, фото: СБУ

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У Маріуполі знешкодили міжнародне злочинне угруповання, члени якого викрадали людей та та змушували їх займатися наркоторгівлею (передавати «товар» замовникам).

У разі відмови потерпілих це робити, до них застосовували насильство та погрожували вбивством. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий «злодій у законі», — зазначають в СБУ.

Крім того, зловмисники тероризували та залякували мешканців регіону, здійснюючи розбійні напади та «вибивання грошей» з громадян: влаштовували конфліктні ситуації, а потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, застосовуючи при цьому зброю та завдаючи потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Так, задокументовано факти вимагання грошей на суму майже 20 тис. дол. США. Пі час передачі частини грошей від потерпілого двох організаторів банди затримали.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 189 (вимагання);

ч. 2 ст. 187 (розбій);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, в середині грудня на Миколаївщині до шести місяців арешту засудили кримінального авторитета зі списку РНБО.