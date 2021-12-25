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Ракурс
Спасатели готовятся к новогодним праздникам, фото: ГСЧС

Новый год приближается — ГСЧС задействует 130 пиротехников и пять вертолетов

25 дек 2021, 13:58
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Спасатели ГСЧС, в связи с периодом новогодних и рождественских праздников, перешли в усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч. работников ГСЧС и 2 тыс. единиц техники, в частности:


  • около 300 спасателей и 50 единиц техники на объектах, задействованных для празднования новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей;
  • 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники;
  • девять воздушных судов — четыре самолета и пять вертолетов.

Не считая того, инспекторы ГСЧС произвели 4,8 тыс. инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной сохранности, к которым привлечены около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий.

Напомним, празднование нового 2021 года в Украине не обошлось без эксцессов — в Николаеве от салюта загорелся балкон многоэтажки, а город Первомайский в Харьковской области остался без воды.

Источник: Ракурс


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