Рятувальники готуються до новорічних свят, фото: ДСНС

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Рятувальники ДСНС, у зв’язку з періодом новорічних та різдвяних свят, перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що на території України на цілолодобовому чергуванні перебувають понад 7 тис. працівників ДСНС та 2 тис. одиниць техніки, зокрема:

близько 300 рятувальників та 50 одиниць техніки на об'єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей;

26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 одиниць техніки;

дев’ять повітряних суден — чотири літаки та п’ять вертольотів.

Крім того, інспектори ДСНС провели 4,8 тис. інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

Нагадаємо, святкування нового 2021 року в Україні не минуло без ексцесів — у Миколаєві від салюту загорівся балкон багатоповерхівки, а місто Первомайський у Харківській області залишилося без води.