Научный турборежим – писать законы Раде будут помогать 100 ученых. Фото: Детектор медиа

https://racurs.ua/n165128-nauchnyy-turborejim-pisat-zakony-rade-budut-pomogat-100-uchenyh.html

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Верховная Рада будет привлекать к написанию законов профессиональных ученых. Депутаты обещают, что «2022 год будет щедрым на качественное законодательство».

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В новый орган войдут около 90 авторитетных ученых и практиков в области права.

Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов, — анонсировал председатель Верховной Рады.

Также ученые будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам законодательной деятельности депутатов.

Стефанчук надеется, что такой подход к написанию законов не только повысит их качество, но и восстановит общественное доверие к законодательной власти.