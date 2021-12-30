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Ракурс
Научный турборежим – писать законы Раде будут помогать 100 ученых. Фото: Детектор медиа

Научный турборежим — писать законы Раде будут помогать 100 ученых

30 дек 2021, 15:19
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Верховная Рада будет привлекать к написанию законов профессиональных ученых. Депутаты обещают, что «2022 год будет щедрым на качественное законодательство».

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В новый орган войдут около 90 авторитетных ученых и практиков в области права.

Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов, — анонсировал председатель Верховной Рады.

Также ученые будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам законодательной деятельности депутатов.


Стефанчук надеется, что такой подход к написанию законов не только повысит их качество, но и восстановит общественное доверие к законодательной власти.

Источник: Ракурс


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