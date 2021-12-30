Науковий турборежим – писати закони Раді допомагатимуть 100 вчених. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n165128-naukovyy-turborejym-pysaty-zakony-radi-dopomagatymut-100-vchenyh.html

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Верховна Рада залучатиме до написання законів професійних вчених. Депутати обіцяють, що «2022 рік буде щедрим на якісне законодавство».

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення науково-консультативної ради при голові Верховної Ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

До нового органу увійдуть майже 90 авторитетних науковців та практиків у сфері права.

Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроектів, — анонсував голова Верховної Ради.

Також вчені напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами законодавчої діяльності депутатів.

Стефанчук сподівається, що такий підхід до написання законів не лише підвищить їхню якість, а й відновить суспільну довіру до законодавчої влади.