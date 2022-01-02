Израиль осудил марш в честь Бандеры в Киеве

https://racurs.ua/n165221-izrail-osudil-marsh-v-chest-bandery-v-kieve.html

Ракурс

Смолоскипное шествие в честь 113 дня рождения лидера ОУН-УПА Степана Бандеры, состоявшееся 1 января в Киеве, осудило посольство Израиля.

Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша согласно закону, принятому в 2021 году, — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В день марша полиция сообщала, что он прошел без нарушений. Марш с факелами в честь главы Организации украинских националистов Бандеры проходит ежегодно. Всего в 20 регионах страны в подобных мероприятиях участвовало около 3,5 тыс. человек.

В этом году активисты в Киеве начали марш из парка Шевченко, а завершили возле Офиса президента. В колонне шли священнослужители Православной церкви Украины. Люди держали факелы, украинские и красно-черные флаги, портреты проводников национально-освободительной борьбы. Колонну сопровождала полиция.