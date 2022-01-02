Ізраїль засудив марш на честь Бандери у Києві

https://racurs.ua/ua/n165221-izrayil-zasudyv-marsh-na-chest-bandery-u-kyievi.html

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Смолоскипну ходу на честь 113 дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери, яка відбулася 1 січня у Києві, засудило посольство Ізраїлю.

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє памʼять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно з законом, ухваленим у 2021 році, — сказано у заяві дипломатичного відомства.

Поліція в день маршу повідомляла, що він пройшов без порушень. Марш зі смолоскипами на честь очільника Організації українських націоналістів Бандери проходить щороку. Загалом у 20 регіонах країни у подібних заходах брали участь близько 3,5 тис. осіб.

Цьогоріч активісти у Києві розпочали марш з парку Шевченка, а завершили біля Офісу президента. У колоні йшли також священнослужителі Православної церкви України. Люди тримали смолоскипи, українські та червоно-чорні прапори, портрети провідників національно-визвольних змагань. Колону супроводжувала поліція.