Стали известны новые подробности разговора Зеленского и Байдена

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел третий за последнее время телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Переговоры продолжались более полутора часов.

Украинский президент поблагодарил за готовность американской стороны действовать решительно в случае агрессии России против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Высоко ценю поддержку нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина — НАТО, — заявил Зеленский.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках минского и нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

Ключевая тема переговоров — ситуация на востоке и границах нашего государства. Зеленский отметил, что речь идет не только о будущем Украины, но и о европейской безопасности и мировом порядке.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили экономические и энергетические вызовы в сфере безопасности. Президент заверил Байдена, что в Украине проходят реформы по укреплению стабильности и деолигархизации.

Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Лидер Соединенных Штатов пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину.

Байден также высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации минских соглашений и пообещал, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся партнеров, без их ведома.

Накануне президент США и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провели разговор 30 декабря, в ходе которого американский президент заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут строгие санкции против Кремля в случае нового военного вторжения в Украину.