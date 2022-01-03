Стали відомі нові подробиці розмови Зеленського та Байдена

https://racurs.ua/ua/n165249-staly-vidomi-novi-podrobyci-rozmovy-zelenskogo-ta-baydena.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів третю за останній час телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Переговори тривали понад півтори години.

Український президент подякував за готовність американської сторони діяти рішуче в разі агресії Росії проти України. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Високо ціную підтримку нашої пропозиції провести найближчими днями засідання комісії Україна — НАТО, — заявив Зеленський.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах мінського та нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

Ключова тема переговорів — ситуація на сході та на кордонах нашої держави. Зеленський зазначив, що йдеться не лише про майбутнє України, а і європейської безпеки та світового порядку.

Окрім того, лідери двох держав обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. Президент запевнив Байдена, що в Україні відбуваються реформи для метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Лідер Сполучених Штатів пообіцяв дати рішучу відповідь у разі нападу Росії на Україну.

Байден також висловився на підтримку дипломатичних зусиль з реалізації мінських угод та пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень, які стосуються партнерів, без їхнього відома.

Напередодні президент США та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провели розмову, під час якої американський президент заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Кремля у разі нового військового вторгнення в Україну.