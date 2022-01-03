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Облачная погода ожидается 4 января, фото: «Ракурс»

Облачно з дождями, возможен снег — погода в Украине на 4 января (КАРТА)

3 янв 2022, 15:37
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Погода в Украине 4 января будет облачной.

Во всех регионах страны ожидается дождь, на северо-востоке ожидается снег и дождь. Об этом сообщает Gismeteo.

Ветер западный, юго-западный, 2−7 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

В северных и центральных областях ночью ожидается температура 0…+5°, днем — +4…+6°.

На западе температура воздуха ночью составит +1…+8°, днем — +2…+8°.

На востоке ночью ожидается температура −8…+3°, днем — +3…+5°.

На юге температура воздуха ночью составит +2…+6°, днем — +4…+8°.

Температура воздуха в Европе в 14.00 4 января, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью и днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 4 января, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет пасмурной. Ночью ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2…+4°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 4 января, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +6…+8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 4 января, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет пасмурной, ожидается небольшой снег и дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…-2° ночью и +3…+5° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 4 января, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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