Хмарна з дощами погода очікується 4 січня, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 4 січня буде переважно хмарною.

В усіх регіонах країни очікується дощ, на північному сході очікується сніг та сніг із дощем. Про це повідомляє Gismeteo.

Вітер західний, південно-західний, 2−7 м/с, можливі пориви до 16 м/с.

У північних та центральних областях вночі очікується температура 0…+5°, вдень — +4…+6°.

На заході температура повітря вночі становитиме +1…+8°, вдень — +2…+8°.

На сході вночі очікується температура −8…+3°, вдень — +3…+5°.

На півдні температура повітря вночі становитиме +2…+6°, вдень — +4…+8°.

Погода в Києві буде похмурою, вночі та вдень можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою. Вночі очікуються невеликі опади, вдень — дощ. Температура повітря вночі становитиме +2…+4°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +6…+8°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, очікується невеликий сніг та дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря 0…-2° вночі та +3…+5° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo