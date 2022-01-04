Стамбульскую конвенцию Киев ратифицирует в 2022 году — вице-премьер

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Стамбульскую конвенцию, международный документ, защищающий детей, женщин и мужчин от домашнего насилия, Верховная Рада сможет ратифицировать уже в этом году. Также документ предоставит дополнительные инструменты для защиты украинцев за границей.

Мы сформировали оговорки к Конвенции, с которыми будет подаваться документ на ратификацию. Эти предостережения являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами и с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой, — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью «Интерфакс».

Чиновница подчеркнула, что оговорки предусматривают отсутствие влияния Конвенции на положения Конституции Украины, а также, что Конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности.

Соответственно, эти предостережения снимают разночтение положений самой Конвенции… Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих домашним насилием, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан за рубежом, — рассказала Стефанишина о письме генерального секретаря Совета Европы с разъяснениями о Конвенции.



Она указала, что документ позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга.

По словам вице-премьера, соответствующий законопроект будет внесен в парламент после коммуникационной кампании и работы с депутатским корпусом.