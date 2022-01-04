Стамбульську конвенцію Київ ратифікує у 2022 році — віце-прем’єр

https://racurs.ua/ua/n165307-stambulsku-konvenciu-kyyiv-ratyfikuie-cogorich-vice-premier.html

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Стамбульську конвенцію, міжнародний документ, який захищатиме дітей, жінок і чоловіків від домашнього насильства, Верховна Рада зможе ратифікувати вже цьогоріч. Також документ дасть додаткові інструменти для захисту українців за кордоном.

Ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем, — заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Інтерфакс».

Чиновниця наголосила, що застереження передбачають відсутність впливу Конвенції на положення Конституції України, а також — що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності.

Відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції… Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва та захисту наших громадян за кордоном, — розповіла Стефанішина про лист генерального секретаря Ради Європи щодо Конвенції.



Вона вказала, що документ дасть змогу Україні стати об'єктом загальноєвропейського моніторингу.

Зі слів віце-прем'єра, відповідний законопроект буде внесений до парламенту після комунікаційної кампанії й роботи з депутатським корпусом.