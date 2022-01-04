В Совбезе ООН сделали заявление о ситуации вокруг Украины

https://racurs.ua/n165308-v-sovbeze-oon-sdelali-zayavlenie-o-situacii-vokrug-ukrainy.html

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Глава Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявила, что ООН готова к развитию любых событий вокруг Украины, хотя говорить о конкретных шагах в случае обострения пока рано.

Рано говорить, что мы будем делать, если ситуация будет развиваться так, как вы говорите, — заявила на пресс-конференции во вторник постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль (эта страна будет руководить Совбезом в январе), отвечая на вопрос о том, как будет реагировать ООН на обострение конфликта. — Но могу заверить, что мы готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следим за происходящим.

Она напомнила, что в 2014 году Совбез провел большое количество встреч и принял много заявлений.

На этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США на эту тему, — добавила Мона Юуль.

Напомним, Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе, наращивая армию вдоль границы с Украиной, что свидетельствует о возможности нового вторжения и ужесточения российской агрессии.

122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км от границы, еще 143,5 тыс. солдат РФ — в 400 км от российско-украинской границы.

США и Россия проведут встречу на высоком уровне в Женеве 10 января. Затем вопрос Украины будет подниматься на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене — на заседании постоянного совета ОБСЕ.