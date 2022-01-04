В Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації довкола України

https://racurs.ua/ua/n165308-v-radbezi-oon-zrobyly-zayavu-schodo-sytuaciyi-dovkola-ukrayiny.html

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Голова Ради безпеки Організації Об'єднаний Націй заявила, що ООН готова до розвитку будь-яких подій довкола України, хоча говорити про конкретні кроки у разі загострення поки зарано.

Рано говорити, що ми робитимемо, якщо ситуація розвиватиметься так, як ви кажете, — заявила на прес-конференції у вівторок постійний представник Норвегії при ООН Мона Юуль (ця країна очолюватиме Радбез у січні), відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме ООН на загострення конфлікту. — Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається.

Вона нагадала, що у 2014 році Радбез провів велику кількість зустрічей й ухвалив багато заяв.

Цього разу ми будемо готові, якщо це станеться. Але, звичайно, ми сподіваємося і молимося, щоб цього не сталося. І ми, як, я впевнена, ви всі теж, вітаємо майбутні переговори між Росією та США на цю тему, — додала Мона Юуль.

Нагадаємо, Росія загострює ситуацію з безпекою на Донбасі, нарощуючи армію вздовж кордону з Україною, що свідчить про можливість нового вторгнення і посилення російської агресії.

122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км від кордону, ще 143,5 тис. військових — за 400 км від російсько-українського кордону.

США і Росія проведуть безпекову зустріч на високому рівні у Женеві 10 січня. Потім питання України підніматиметься на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі, а 13 січня у Відні — на засіданні постійної ради ОБСЄ.