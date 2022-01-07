Украинский след — СБУ начала проверки из-за беспорядков в Казахстане

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Служба безопасности Украины отрабатывает ряд мер на территории страны в связи с беспорядками в Казахстане.

Учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам, — цитирует УП объяснения представителей СБУ.

Именно с этой целью якобы происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. В спецслужбе добавили, что проводится обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы.

Таким образом в СБУ объяснили свой разговор с человеком, которого в сети представляют членом штаба оппозиционного движения «Демократический Выбор Казахстана» — Заманбеком Тлеулиевым.

В СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо и корректно, не препятствовали видеосъемке, проводимой гражданами Казахстана. В СБУ подчеркивают, что пока никто из граждан Казахстана не задержан.

Координатор движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Заманбек Тлеулиев 6 января заявил, что в Киеве его избили неизвестные в штатском, а его соратник Элдос Насыпбеков записал видео, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении главы фонда «Открытый диалог» Людмилы Козловской в ​​Facebook, где она заявила об атаке на координаторов ДВК в Киеве, передает «Укринформ».

Она заявила, что 6 января в Киеве неизвестные люди в гражданской одежде напали и избили Тлеулиева у его дома.

Сам мужчина записал видео, где показал выбитые зубы и неизвестных людей с масками на лицах.

Эти люди не показывают документы, не представляются, пришли в гражданском, ㅡ сказал он.

Как указывает Козловская, к Насыпбекову пришли сотрудники СБУ. На видео, распространенном в Facebook, мужчина в штатском показывает документы СБУ и говорит, что «пришел пообщаться».

На другом видео, где мужчина указывает, что переживает за свою безопасность, ему отвечают: «Почему ты ведешь себя как девочка?».

В СБУ отмечают, что пока никто из граждан Казахстана не задержан, но «поскольку у определенных лиц есть признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу».

Источники: УП, «Укринформ»