СБУ розпочала перевірки в Україні через заворушення в Казахстані

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Служба безпеки України відпрацьовує низку заходів на території країни у зв’язку із заворушеннями в Казахстані.

Зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам, — цитує УП пояснення представників СБУ.

Саме з цією метою нібито й відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. У спецслужбі додали, що «проводиться звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків служби.

Таким чином в СБУ пояснили свою розмову з особою, яку в мережі відрекомендовують членом штабу опозиційного руху «Демократичний Вибір Казахстану» — Заманбеком Тлеулієвим.

В СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. В СБУ наголошують, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

Координатор руху «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК) Заманбек Тлеулієв 6 січня заявив, що у Києві його побили невідомі у цивільному, а його соратник Елдос Насипбеков записав відео, як до нього прийшли співробітники Служби безпеки України.

Про це йдеться у повідомленні глави Фонду «Відкритий діалог» Людмили Козловської у Facebook, де вона заявила про атаку на координаторів ДВК у Києві, передає «Укрінформ».

Вона заявила, що 6 січня у Києві невідомі люди в цивільному одязі напали та побили Тлеулієва біля його будинку.

Сам чоловік записав відео, де показав вибиті зуби та невідомих людей з масками на обличчях.

Ці люди не показують документів, не представляються, прийшли у цивільному, ㅡ сказав він.

Як вказує Козловська, до Насипбекова прийшли співробітники СБУ. На відео, яке поширили у Facebook, чоловік у цивільному показує документи СБУ та каже, що «прийшов поспілкуватися».

На іншому відео, де чоловік вказує, що переживає за свою безпеку, йому відповідають: «Чому ти поводишся як дівчинка?».

В СБУ наголошують, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим, але «оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу».

Джерела: УП, «Укрінформ»