Не все маски одинаково полезны – обращение Минздрава. Фото: Главком

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Коронавирус в Украине активно распространяется, поэтому люди продолжают носить маски. Министерство здравоохранения напомнило, какие маски лучше не носить.

В ведомстве отметили, что пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют, — говорится в сообщении.

О пластиковых прозрачных «масках» не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

В ведомстве добавили, что люди, использующие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты.

Это связано с тем, что такие средства неплотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие «маски».

Призываем работников сферы обслуживания позаботиться о себе и своих посетителях, используя эффективные средства индивидуальной защиты, — отметили в Министерстве.



Напомним, ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них лучше всего защищают от COVID-19.

Наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95. Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски.