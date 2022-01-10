Не всі маски однаково корисні – звернення МОЗ. Фото: Главком

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Коронавірус в Україні активно поширюється, тож люди продовжують носити маски. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) нагадало, які маски краще не носити.

У відомстві наголосили, що пластикові прозорі «маски» не є засобом індивідуального захисту. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають, — йдеться в повідомленні.

Про пластикові прозорі «маски» не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот.

У відомстві додали, що люди, які використовують пластикові «маски», не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

Це пов’язано з тим, що такі засоби нещільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі «маски».

Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту, — наголосили в Міністерстві.



Нагадаємо, науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них найкраще захищають від COVID-19.

Найбільш ефективними для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95. Ефективно вловлюють частинки вірусу також фланелеві маски.