кордон. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165480-kordon-ukrayiny-z-polscheu-paralizovanyy-stala-vidoma-prychyna.html

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Кордон України з Польщею заблокований — понад 160 авто стоять у черзі на КПП з Польщею, ще 175 намагаються виїхати до Угорщини.

Станом на 9.00 ранку 10 січня найбільші тягучки спостерігається на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом виїхати за межі України намагаються 445 автомобілів. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ.

Вранці черги на кордоні з Польщею утворились на таких КПП:

«Рава-Руська» — 30;

«Грушів» — 50;

«Шегині» — 20;

«Краківець» — 60.

Словацька Республіка:

«М. Березний» — 50;

«Ужгород» — 125.

Угорщина:

«Тиса» — 30;

«Дзвінкове» — 35;

«Косино» — 30;

«Вилок» — 15.

Водночас тягучок на кордоні з Румунією не зафіксовано. Наголошується, що скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща готується побудувати стіну на кордоні з Україною та Білоруссю. Також посилені будуть вже існуючи загородження.