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кордон. Фото:

Кордон України з Польщею паралізований — стала відома причина

10 січ 2022, 11:59
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Кордон України з Польщею заблокований — понад 160 авто стоять у черзі на КПП з Польщею, ще 175 намагаються виїхати до Угорщини.

Станом на 9.00 ранку 10 січня найбільші тягучки спостерігається на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом виїхати за межі України намагаються 445 автомобілів. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ.


Вранці черги на кордоні з Польщею утворились на таких КПП:

  • «Рава-Руська» — 30;
  • «Грушів» — 50;
  • «Шегині» — 20;
  • «Краківець» — 60.

Словацька Республіка:

  • «М. Березний» — 50;
  • «Ужгород» — 125.

Угорщина:

  • «Тиса» — 30;
  • «Дзвінкове» — 35;
  • «Косино» — 30;
  • «Вилок» — 15.

Водночас тягучок на кордоні з Румунією не зафіксовано. Наголошується, що скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща готується побудувати стіну на кордоні з Україною та Білоруссю. Також посилені будуть вже існуючи загородження.

Джерело: Ракурс


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