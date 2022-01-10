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Кордон України з Польщею паралізований — стала відома причинаhttps://racurs.ua/ua/n165480-kordon-ukrayiny-z-polscheu-paralizovanyy-stala-vidoma-prychyna.htmlРакурс
Кордон України з Польщею заблокований — понад 160 авто стоять у черзі на КПП з Польщею, ще 175 намагаються виїхати до Угорщини.
Станом на 9.00 ранку 10 січня найбільші тягучки спостерігається на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом виїхати за межі України намагаються 445 автомобілів. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ.
Вранці черги на кордоні з Польщею утворились на таких КПП:
- «Рава-Руська» — 30;
- «Грушів» — 50;
- «Шегині» — 20;
- «Краківець» — 60.
Словацька Республіка:
- «М. Березний» — 50;
- «Ужгород» — 125.
Угорщина:
- «Тиса» — 30;
- «Дзвінкове» — 35;
- «Косино» — 30;
- «Вилок» — 15.
Водночас тягучок на кордоні з Румунією не зафіксовано. Наголошується, що скупчення авто можуть виникати аж до кінця тижня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща готується побудувати стіну на кордоні з Україною та Білоруссю. Також посилені будуть вже існуючи загородження.
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