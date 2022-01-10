https://racurs.ua/n165480-granica-ukrainy-s-polshey-paralizovana-stala-izvestna-prichina.html

Ракурс

Граница Украины с Польшей заблокирована — более 160 авто стоят в очереди на КПП с Польшей, еще 175 пытаются выехать в Венгрию.

По состоянию на 9.00 утра 10 января наибольшие тягучки наблюдаются на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. Всего выехать за пределы Украины пытаются 445 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

Утром очереди на границе с Польшей образовались на таких КПП:

«Рава-Русская» — 30;

«Грушев» — 50;

«Шегини» — 20;

«Краковец» — 60.

Словацкая Республика:

«М. Березный» — 50;

«Ужгород» — 125.

Венгрия:

«Тиса» — 30;

«Дзвонковое» — 35;

«Косино» — 30;

«Вилок» — 15.

В то же время очередей на границе с Румынией не зафиксировали. Отмечается, что скопления авто могут возникать вплоть до конца недели.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша готовится построить стену на границе с Украиной и Беларусью. Также усилены будут уже существующие заграждения.