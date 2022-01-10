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Граница Украины с Польшей парализована — стала известна причинаhttps://racurs.ua/n165480-granica-ukrainy-s-polshey-paralizovana-stala-izvestna-prichina.htmlРакурс
Граница Украины с Польшей заблокирована — более 160 авто стоят в очереди на КПП с Польшей, еще 175 пытаются выехать в Венгрию.
По состоянию на 9.00 утра 10 января наибольшие тягучки наблюдаются на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. Всего выехать за пределы Украины пытаются 445 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.
Утром очереди на границе с Польшей образовались на таких КПП:
- «Рава-Русская» — 30;
- «Грушев» — 50;
- «Шегини» — 20;
- «Краковец» — 60.
Словацкая Республика:
- «М. Березный» — 50;
- «Ужгород» — 125.
Венгрия:
- «Тиса» — 30;
- «Дзвонковое» — 35;
- «Косино» — 30;
- «Вилок» — 15.
В то же время очередей на границе с Румынией не зафиксировали. Отмечается, что скопления авто могут возникать вплоть до конца недели.
Напомним, ранее мы сообщали, что Польша готовится построить стену на границе с Украиной и Беларусью. Также усилены будут уже существующие заграждения.
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