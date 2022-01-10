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Ракурс

Граница Украины с Польшей парализована — стала известна причина

10 янв 2022, 11:59
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Граница Украины с Польшей заблокирована — более 160 авто стоят в очереди на КПП с Польшей, еще 175 пытаются выехать в Венгрию.

По состоянию на 9.00 утра 10 января наибольшие тягучки наблюдаются на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. Всего выехать за пределы Украины пытаются 445 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.


Утром очереди на границе с Польшей образовались на таких КПП:

  • «Рава-Русская» — 30;
  • «Грушев» — 50;
  • «Шегини» — 20;
  • «Краковец» — 60.

Словацкая Республика:

  • «М. Березный» — 50;
  • «Ужгород» — 125.

Венгрия:

  • «Тиса» — 30;
  • «Дзвонковое» — 35;
  • «Косино» — 30;
  • «Вилок» — 15.

В то же время очередей на границе с Румынией не зафиксировали. Отмечается, что скопления авто могут возникать вплоть до конца недели.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша готовится построить стену на границе с Украиной и Беларусью. Также усилены будут уже существующие заграждения.

Источник: Ракурс


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