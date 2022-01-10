Нардеп от «СН» признался в схеме покупки телеканала. Фото: parlament.ua

https://racurs.ua/n165482-kupil-na-roditeley-sluga-priznalsya-v-sheme-pokupki-telekanala.html

Ракурс

Алексей Ковалев, народный депутат от «Слуги народа», подтвердил покупку «4 канала».

Парламентарий признался, что он финансировал покупку телеканала, а саму сделку оформили на родителей. Далее родители подарили депутату купленный актив. Об этом сам нардеп рассказал в интервью изданию «Бабель».

Я купил на себя, точнее на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки — родители купили этот актив и подарили его мне, — пояснил он.

При этом он не назвал точную сумму сделки и сослался на условия договора о нераспространении информации. Сам нардеп не рассказал, сколько будет инвестировать денег в развитие канала. Средства на развитие канала нардеп намерен привлекать из обращения семейного бизнеса. Новый владелец прогнозирует, что 90% дохода канал будет получать от рекламы.

По словам Ковалева, переговоры по покупке канала с его бывшим владельцем Дмитрием Добродомовым длились около года. Отметил, что «переговоры были тяжелыми».

Нардеп утверждает, что не планирует вмешиваться в редакционную политику телеканала. Политик не исключил, что работникам уменьшат зарплату.

Напомним, в конце декабря 2021 года народный депутат из «Слуги народа» Алексей Ковалев стал новым владельцем «4 канала». Этот телеканал он приобрел у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.

Источник: «Бабель»