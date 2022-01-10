Нардеп від «СН» зізнався у схемі купівлі телеканалу. Фото: parlament.ua

https://racurs.ua/ua/n165482-kupyv-na-batkiv-sluga-ziznavsya-u-shemi-kupivli-telekanalu.html

Ракурс

Олексій Ковальов, народний депутат від «Слуги народу», підтвердив покупку «4 каналу».

Парламентар зізнався, що він фінансував покупку телеканалу, а саму угоду оформили на батьків. Далі батьки подарували депутату куплений актив. Про це сам нардеп розповів у інтерв’ю виданню «Бабель».

Я купив на себе, точніше на батьків, а батьки мені подарували. У нас є сімейний бізнес, оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок угоди — батьки купили цей актив та подарували його мені, — пояснив він.

При цьому він не назвав точну суму угоди й послався на умови договору про нерозповсюдження інформації. Сам нардеп не розповів, скільки інвестуватиме грошей у розвиток каналу. Кошти на розвиток каналу нардеп має намір залучати з обігу сімейного бізнесу. Новий власник прогнозує, що 90% доходу канал отримуватиме від реклами.

За словами Ковальова, переговори щодо купівлі каналу з його колишнім власником Дмитром Добродомовим тривали близько року. Зазначив, що «переговори були тяжкими».

Нардеп переконує, що не планує втручатися в редакційну політику телеканалу. Політик не виключив, що працівникам зменшать зарплату.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року народний депутат зі «Слуги народу» Олексій Ковальов став новим власником «4 каналу». Цей телеканал він придбав у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

Джерело: «Бабель»