Банкир объяснил, как получить физическую карточку с «ковидной» тысячей. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n165553-bankir-obyasnil-kak-poluchit-fizicheskuu-kartochku-s-kovidnoy-tysyachey.html

Ракурс

Пластиковые карты «єПідтримка» украинские банки начинают выдавать на этой неделе.

Благодаря этому можно будет потратить 1 тыс. грн, полученную за полный курс вакцинации. При этом смартфон использовать не надо. К инициативе присоединяются банки, участвующие в государственной программе «єПідтримка». Об этом президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал «Украинскому радио».

Все банки могут выпускать карточку для «ковидной» тысячи, никакой технической сложности здесь нет. Здесь лишь вопрос в том, чтобы этот банк уже был в перечне тех банков, которые имеют доступ к программе «єПідтримка», — рассказал он.

По словам эксперта, физическую банковскую карту можно получить только, если вы перед тем заказали ее онлайн-версию. Сейчас Минцифры и Минэкономики лишь работают над тем, чтобы, например, люди, которые не имеют возможности пользоваться мобильным приложением «Дія», не имеют смартфона или достаточных умений пользования платежными карточками, могли воспользоваться государственной поддержкой в классическом формате.

По состоянию на 11 февраля «тысячи Зеленского» можно оформить в таких банках: «А-банк», «Альфа-банк», «Easy-банк», «Монобанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк» и «Укргазбанк».

Напомним, тысячу за вакцинацию могут получить все полностью вакцинированные украинцы, которые оформили карточку «єПідтримка». Отныне можно достать не только онлайн вариант, но и пластиковую карточку. Такие карты уже начал выдавать «Альфа-Банк» и Monobank.

Источник: «Украинское радио»