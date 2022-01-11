Банкір пояснив, як отримати пластикову картку з «ковідною» тисячею

Банкір пояснив, як отримати фізичну картку з «ковідною» тисячею. Фото: ua.news

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Ракурс

Пластикові картки «єПідтримка» українські банки починають видавати на цьому тижні.

Завдяки цьому можна буде витратити 1 тис. грн, отриману за повний курс вакцинації. При цьому смартфон використовувати не треба. До ініціативи приєднуються банки, які беруть участь в державній програмі «єПідтримка». Про це президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів «Українському радіо».

Всі банки можуть випускати картку для «ковідної» тисячі, жодної технічної складності тут немає. Тут лише питання в тому, щоб цей банк вже був в переліку тих банків, які мають доступ до програми «єПідтримка», — розповів він.

За словами експерта, фізичну банківську картку можна отримати лише, якщо ви перед тим замовили її онлайн-версію. Зараз Мінцифри та Мінекономіки лише працюють над тим, щоб, наприклад, люди, які не мають змоги користуватися мобільним додатком «Дія», не мають смартфону чи достатніх умінь користування платіжними картками, могли скористатися державною підтримкою у класичному форматі.

Станом на 11 лютого «тисячу Зеленського» можна оформити в таких банках: «А-банк», «Альфа-банк», «Easy-банк», «Монобанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк» та «Укргазбанк».

Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можуть отримати всі повністю вакциновані українці, які оформили картку «єПідтримка». Відтепер можна дістати не лише онлайн варіант, а і пластикову картку. Такі картки вже почав видавати «Альфа-Банк» та Monobank.

Джерело: «Українське радіо»