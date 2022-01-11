Instagram вводит новые функции

https://racurs.ua/n165554-instagram-pozvolit-menyat-mestami-publikacii-i-dobavit-novye-stikery-detali.html

Ракурс

В Instagram, популярной социальной сети, основанной на публикации фотоснимков, появятся функции редактирования сетки профиля.

Впрочем, эти функции в течение некоторого времени будут доступны только некоторым пользователям. Об этом на своей странице в Твиттере рассказал разработчик Алессандро Палуцци.

Так, появится возможность изменять место расположения публикаций в любом порядке, а также закреплять некоторые из них наверху. Эта функция будет доступна в настройках страницы.

Также у пользователей появится возможность добавления новых стикеров «Реакции». Однако, как они будут работать, Палуцци не уточнил.

Еще одно нововведение касается возможности удалять аккаунт прямо из приложения. На опубликованном скриншоте Палуцци можно увидеть, что пользователям в таком случае будет предлагаться выбор между отключением аккаунта и его полным удалением.

Напомним, осенью в Instagram анонсировали функцию, призванную использовать ярость пользователей для улучшения соцсети.