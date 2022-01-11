Instagram запроваджує нові функції

https://racurs.ua/ua/n165554-instagram-dozvolyt-minyaty-miscya-publikaciyi-ta-dodast-novi-stikery-detali.html

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В Instagram, популярній соціальній мережі, базованій на публікації фотознімків, з’являться функції з редагування сітки профілю.

Втім, ці функції протягом деякого часу будуть доступні лише деяким користувачам. Про це на своїй сторінці у Твіттері розповів розробник Алессандро Палуцці.

Так, з’явиться можливість змінювати місця розташування публікацій в будь-якому порядку, а також закріплювати деякі з них нагорі. Ця функція буде доступна у налаштуваннях сторінки.

Також у користувачів з’явиться можливість додавати нові стікери «Реакції». Проте, як саме вони працюватимуть, Палуцці не уточнив.

Ще одне нововведення стосується можливості видаляти обліковий запис прямо з додатку. На опубліковано Палууцці скріншоті можна побачити, що користувачам в такому разі пропонуватиметься вибір між відключенням акаунта та його повним видаленням.

Нагадаємо, восени в Instagram анонсували функцію, покликану використати лють користувачів для покращення соцмережі.