В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n165566-1-8-tys-prosrochennyh-vakcin-vveli-s-nachala-mesyaca-v-bavarii.html

Ракурс

В Германии с начала этого года около 1,8 тыс. человек получили прививку вакциной от коронавируса Biontech, срок годности которой истек 31 декабря 2021 года.

Соответствующие прививки были сделаны в одном из центров вакцинации в Верхней Баварии, а также мобильными группами в период с 4 по 6 января, сообщает издание Spiegel Online.

Впрочем, операторы центра вакцинации исключают вред здоровью или возможные последствия в результате этих событий и уверяют, что не стоит ожидать снижения эффективности препарата, поскольку этого не наблюдается при надлежащем хранении препарата.

Люди, которым укололи просроченную вакцину, могут бесплатно пройти анализ на антитела и, если необходимо, получить прививку повторно.

Причиной инцидента называют человеческую ошибку — уже уволены два сотрудника, которые неправильно выполнили сервисную инструкцию, по которой был рассчитан срок годности вакцин после извлечения из морозильной камеры.

Это один подобный случай произошел в Кельне. Там в период с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года жителям были введены до 2 тыс. доз вакцины Moderna, срок действия которой истек. В городе уже заявили, что это не представляет опасности для здоровья, а пострадавшим предложили скорую ревакцинацию.

Источник: Spiegel Online