У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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У Німеччині з початку цього року близько 1,8 тис. людей отримали щеплення вакциною від коронавірусу Biontech, термін придатності якої минув 31 грудня 2021 року.

Відповідні щеплення були зроблені в одному з центрів вакцинації у Верхній Баварії, а також мобільними групами у період з 4 по 6 січня, повідомляє видання Spiegel Online.

Втім, оператори центру вакцинації виключають шкоду здоров’ю або ж можливі наслідки в результаті цих подій й запевняють, що не варто очікувати зниження ефективності препарату, оскільки цього не спостерігається при належному зберіганні препарату.

Люди, яким вкололи протерміновану вакцину, можуть безкоштовно пройти аналіз на антитіла та, якщо необхідно, зробити щеплення повторно.

Причиною інциденту називають людську помилку — вже звільнено двох співробітників, котрі неправильно виконали сервісну інструкцію, за якою був розрахований термін придатності вакцин після вилучення з морозильної камери.

Це один подібний випадок стався у Кельні. Там у період з 26 грудня 2021 року по 5 січня 2022 року жителям було введено до 2 тис. доз вакцини Moderna, термін дії якої закінчився. У місті вже заявили, що це не становить небезпеки для здоров’я, а постраждалим запропонували швидку ревакцинацію.

Джерело: Spiegel Online