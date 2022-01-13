Сколько украинцев готовы выходить на протесты - опрос

https://racurs.ua/n165675-skolko-ukraincev-gotovy-vyhodit-na-protesty-opros-infografika.html

Ракурс

Сколько украинцев готовы выходить на протесты, узнали социологи Киевского международного института социологии на основе опроса, проведенного 3−11 декабря 2021 года.

Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2020−2021 годов изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году, — говорится в сообщении КМИС.

В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в том числе:

15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форму протеста,

11,3% - в санкционированных митингах и демонстрациях,

10,3% - сбор подписей под коллективными воззваниями.

По сравнению с предыдущим годом, уровень готовности к участию в акциях протеста снизился на 5,6%. Самый низкий уровень готовности к участию в акциях наблюдается на Востоке (69,8% респондентов не готовы), самый высокий — в Центре (58%).

В частности, более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (66,8%), мужчин таких 59,9%. Кроме того, уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (34,5% против 27,9%).

Напомним, 3−11 декабря Киевский международный институт социологии провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью с использованием компьютера. Тогда было опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.