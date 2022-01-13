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Скільки українців готові виходити на протести — опитування
Скільки українців готові виходити на протести — опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n165675-skilky-ukrayinciv-gotovi-vyhodyty-na-protesty-opytuvannya-infografika.htmlРакурс
Скільки українців готові виходити на протести, дізналися соціологи Київського міжнародного інституту соціології на основі опитування, проведеного 3−11 грудня 2021 року.
Частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020−2021 років змінилася із 57% у 2020 році на 64% у 2021 році, — йдеться у повідомленні КМІС.
У грудні 2021 року в акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема:
15,7% українців вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту,
11,3% - у санкціонованих мітингах та демонстраціях,
10,3% - зборі підписів під колективними відозвами.
Порівняно із попереднім роком рівень готовності до участі в акціях протесту знизився на 5,6%. Найнижчий рівень готовності до участі в акціях спостерігається на Сході (69,8% респондентів не готові), найвищий — у Центрі (58%).
Зокрема, більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (66,8%), серед чоловіків таких (59,9%). Окрім цього, рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (34,5% проти 27,9%).
Нагадаємо, 3−11 грудня Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Тоді було опитано 2 тис. респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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