Дипломаты США пострадали из-за звуковой атаки – детали. Фото: study.ru

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«Гаванский синдром» был зафиксирован у дипломатов представительств США в Женеве и Париже. Одного сотрудника отправили обратно в США для лечения.

Всего пострадали три человека в Женеве и один дипломат в Париже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, атаки на американских дипломатов в двух городах произошли прошлым летом. Госдеп отказался комментировать эту информацию, сославшись на требования приватности по медицинским вопросам.

Ранее в Европе симптомы «гаванского синдрома» также были зарегистрированы в Австрии, Сербии и Германии, но большинство случаев фиксировали в Колумбии и Китае.

«Гаванский синдром» получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове.

Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение которых западным спецслужбам неизвестна.

По данным СМИ, эти симптомы могли вызвать российские разработки импульсного микроволнового оружия второй половины XX века. Такое приспособление может поместиться в рюкзак и действует на расстоянии до 1 км.

Напомним, в январе 2021 года у сотрудников внешнеполитического ведомства США наблюдались симптомы так называемого «гаванского синдрома». Ранее в 2016 году десятки дипломатов США на Кубе были атакованы микроволновым излучением.

Источник: The Wall Street Journal