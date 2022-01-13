Дипломати США постраждали через звукову атаку – деталі. Фото: study.ru

https://racurs.ua/ua/n165676-dyplomaty-ssha-postrajdaly-cherez-zvukovu-ataku-detali.html

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«Гаванський синдром» був зафіксований у дипломатів представництв США у Женеві та Парижі. Одного співробітника відправили назад до США для лікування.

Загалом постраждали троє людей в ​​Женеві та один диплом у Парижі. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, атаки на американських дипломатів у двох містах сталися минулого літа. Держдеп відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на вимоги приватності щодо медичних питань.

Раніше в Європі симптоми «гаванського синдрому» також реєстрували в Австрії, Сербії та Німеччині, але більшість випадків фіксували у Колумбії та Китаї.

«Гаванський синдром» отримав таку назву після того, як у столиці Куби у 2016 та 2017 роках співробітники ЦРУ та Держдепартаменту вперше поскаржилися на погане самопочуття та незвичайні симптоми, зокрема на слухові галюцинації та відчуття тиску в голові.

Деякі з них скаржилися на проблеми із зором. Експерти припустили, що причина нездужань могла критися у впливі радіохвиль, походження яких західним спецслужбам невідома.

За даними ЗМІ, ці симптоми могли спричинити російські розробки імпульсної мікрохвильової зброї другої половини XX століття. Такий пристрій може поміститися в рюкзак та діє на відстані до 1 км.

Нагадаємо, в січні 2021 року у працівників зовнішньополітичного відомства США спостерігалися симптоми так званого «гаванського синдрому». Раніше у 2016 році десятки дипломатів США на Кубі були атаковані мікрохвильовим випромінюванням.

Джерело: The Wall Street Journal