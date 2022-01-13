Римский город раскопали в Британии, строя железнодорожную сеть

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Ракурс

В Великобритании раскопали ранее неизвестный римский город благодаря строительству новой железнодорожной сети. Она строится между Лондоном и Бирмингемом.

По правилам, весь участок вначале должны обследовать археологи. Ученые нашли на маршруте сотню исторических памятников. Самый неожиданный и впечатляющий — руины ранее неизвестного римского города, пишет The Guardian.

Археологи обнаружили, что к моменту прихода римлян в 43 году в Блэкграундсе находилась деревня железного века, состоящая из 30 круглых домов.

Затем в римский период, который длился до 410 года, деревня превратилась в процветающий город с сотнями жителей. Он был оживленным торговым центром.

Город был разбит на жилую, сельскохозяйственную и ремесленную зоны. В последней археологи нашли следы мастерских, где местные жители работали с металлом, пекли хлеб и делали керамику.

Люди также активно перенимали римскую культуру, технологии строительства, использовали римские монеты в обиходе.

Археологи нашли гирю для торговых весов с изображением богини. Также были извлечены «ювелирные изделия с изящным декором, стеклянные сосуды и саамская керамика».

Кроме того, в городе обнаружили фрагменты кандалов. Это значит, что жители могли держать рабов. Другая версия — в поселении были преступники.

Напомним, немецкие археологи раскопали во Фрайбурге некрополь, в котором в XIII—XVII вв. еках хоронили прокаженных. Ученые обнаружили останки более 400 человек, большинство из которых оказались мужчинами.

Источник: The Guardian