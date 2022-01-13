Римське місто розкопали у Британії, будуючи залізничну мережу

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У Великій Британії розкопали раніше невідоме римське місто завдяки будівництву нової залізничної мережі. Вона будується між Лондоном та Бірмінгемом.

За правилами, всю ділянку спочатку мають обстежити археологи. Вчені виявили на маршруті сотню історичних пам’яток. Найнесподіваніший і вражаючий — руїни раніше невідомого римського міста, пише The Guardian.

Археологи виявили, що на момент приходу римлян в 43 році в Блекграундсі знаходилося поселення залізного віку, в якому було 30 круглих будинків.

Згодом у римський період, який тривав до 410 року, поселення перетворилася на процвітаюче місто з сотнями мешканців. Воно було жвавим торговим центром.

Місто було розбите на житлову, сільськогосподарську та ремісничу зони. В останній археологи знайшли сліди майстерень, де місцеві жителі працювали з металом, пекли хліб та створювали кераміку.

Люди також активно переймали римську культуру, технології будівництва, використовували римські монети в побуті.

Археологи знайшли гирю для торговельних терезів із зображенням богині. Також були виявлені «ювелірні вироби з витонченим декором, скляні посудини та саамська кераміка».

Окрім того, в місті знайшли фрагменти кайданів. Це означає, що люди могли тримати рабів. Інша версія — в поселенні утримували злочинців.

Нагадаємо, німецькі археологи розкопали у Фрайбурзі некрополь, в якому в XIII-XVII століттях ховали прокажених. Загалом вчені виявили останки понад 400 осіб, більшість із яких виявились чоловіками.

Джерело: The Guardian