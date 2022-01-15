Названа основная причина развития рассеянного склероза

Названа основная причина развития рассеянного склерозаhttps://racurs.ua/n165753-nazvana-osnovnaya-prichina-razvitiya-rasseyannogo-skleroza.htmlРакурс
Рассеянный склероз развивается из-за проникновения в ткани мозга человека вируса Эпштейна — Барр.
По словам ученых, болезнь можно предотвратить, если защитить людей от заражения вирусом. Дальнейшее его изучение позволит создать лекарство от рассеянного склероза. Об этом пишет научный журнал Science.
В отличие от многих других вирусов, вирус Эпштейна — Барр не убивает зараженные клетки, а просто нарушает их жизнедеятельность. Как предполагают ученые, эти нарушения ведут к развитию многих болезней, в том числе синдрома хронической усталости, мононуклеоза и рассеянного склероза.
Ученые проверили это предположение, проанализировав данные более чем 10 млн человек, которые служили в армии США в последние несколько десятилетий.
Все они регулярно сдавали тесты крови и проходили проверки на развитие рассеянного склероза, что позволило ученым сопоставить, как часто они заражались вирусом Эпштейна — Барр и начинали испытывать трудности с контролем конечностей.
Оказалось, что после того как тот или иной доброволец заражался вирусом Эпштейна — Барр, вероятность рассеянного склероза вырастала примерно в 32 раза.
В дополнение к этому, ученые обнаружили, что проникновение вируса в организм бывших военных сопровождалось резким ростом концентрации белка NEFL, что является одним из первых признаков развития рассеянного склероза.
Источник: Science