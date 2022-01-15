Названо основну причину розвитку розсіяного склерозу

https://racurs.ua/ua/n165753-nazvano-osnovnu-prychynu-rozvytku-rozsiyanogo-sklerozu.html

Ракурс

Розсіяний склероз розвивається через проникнення в тканини мозку людини вірусу Епштейна — Барр.

За словами вчених, хвороби можна уникнути, якщо захистити людей від зараження вірусом. Подальше його вивчення дозволить створити ліки проти розсіяного склерозу. Про це пише науковий журнал Science.

На відміну від багатьох інших вірусів, вірус Епштейна — Барр не вбиває заражені клітини, а просто порушує їхню життєдіяльність. Як припускають вчені, ці порушення ведуть до розвитку багатьох хвороб, зокрема синдрому хронічної втоми, мононуклеозу та розсіяного склерозу.

Вчені перевірили це припущення, проаналізувавши дані більш ніж 10 млн людей, які служили в армії США в останні кілька десятиліть.

Всі вони регулярно здавали тести крові та проходили перевірки на розвиток розсіяного склерозу, що дозволило вченим зрозуміти, як часто вони заражалися вірусом Епштейна — Барр і починали відчувати труднощі з контролем кінцівок.

Виявилося, що після того як той чи інший доброволець заражався вірусом Епштейна — Барр, можливість розсіяного склерозу зростала приблизно в 32 рази.

Крім того, вчені виявили, що проникнення вірусу в організм колишніх військових супроводжувалося різким зростанням концентрації білка NEFL, що є однією з перших ознак розвитку розсіяного склерозу.

Джерело: Science