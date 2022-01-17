Кулеба и Бербок вышли к СМИ - встреча глав МИД Украины и ФРГ

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17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок приехала в Киев на переговоры. Завтра она летит в Москву.

Визит в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией.

Бербок и ее коллега Дмитрий Кулеба вышли к прессе рассказать об итогах переговоров. Это их первая встреча, ранее министры только перезванивали друг другу после назначения Бербок в новое германское правительство.

В преддверии визита в Киев министр иностранных дел ФРГ сообщила немецкой прессе, что Европа готова искать компромиссы для урегулирования ситуации на востоке и вблизи границ Украины, но не готова идти на компромиссы в том, что касается базовых принципов безопасности.

Она отметила, что хочет на месте выяснить, «есть ли готовность искать решения по дипломатическим каналам, и, прежде всего, снова „вдохнуть жизнь“ в „нормандский процесс“ и наконец достичь прогресса в имплементации минских соглашений».

В Киеве Бербок, по ее словам, намерена дать понять, что Европа, Германия, не ведут переговоры об Украине за спиной Украины. Также, добавила она, новое федеральное правительство продолжит выполнять свои обязательства.