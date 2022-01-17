Кулеба і Бербок вийшли до медіа - зустріч глав МЗС України та ФРН

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17 січня глава МЗС ФРН Анналена Бербок приїхала до Києва на переговори. Завтра вона летить до Москви.

Візит до України відбувається у 30-ту річницю встановлення дипвідносин між Україною та Німеччиною.

Бербок та її колега Дмитро Кулеба вийшли до преси розповісти про підсумки переговорів. Це їхня перша зустріч, раніше міністри тільки передзвонювали один одному після призначення Бербок в новий німецький уряд.

Напередодні візиту до Києва міністр закордонних справ ФРН повідомила німецькій пресі, що Європа готова шукати компроміси для врегулювання ситуації на сході та поблизу кордонів України, але не готова йти на компроміси в тому, що стосується базових принципів безпеки.

Вона зазначила, що хоче на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами, та, перш за все, знову «вдихнути життя» в «нормандський процес» і нарешті досягти прогресу в імплементації мінських угод.

У Києві Бербок, за її словами, має намір дати зрозуміти, що Європа, Німеччина не ведуть перемовини про Україну за спиною України. Також, додала вона, новий федеральний уряд продовжить виконувати свої зобов’язання.