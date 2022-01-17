Бинты. Фото: NASA

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Ракурс

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут тестировать устройство Bioprint FirstAid, которое позволяет создавать органические бинты.

Портативное устройство Bioprint FirstAid предназначено для изготовления бинтов на основе человеческих клеток кожи и специальных биочернил. Об этом сообщает NASA.

Компоненты смешиваются, в результате чего получается напоминающее гипс покрытие, которое можно наложить на рану. FirstAid функционирует в ручном режиме и не нуждается в зарядке.

Тестовый прототип не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Однако космонавты смогут проверить удобство изготовления материала и прочность получившихся органических бинтов. Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой. На основании эксперимента будут оценена эффективность нового метода лечения ран.

Напомним, ранее мы сообщали, что астронавт NASA Майкл Хопкинс поделился кадрами, снятым на борту космического корабля Crew Dragon Resilience. На замедленной киносъемке показано звездное небо, которое наблюдают члены экипажа МКС.