Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бинты. Фото: NASA

Бинты из кожи космонавтов создадут в NASA (ФОТО)

17 янв 2022, 17:48
999

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут тестировать устройство Bioprint FirstAid, которое позволяет создавать органические бинты.

Портативное устройство Bioprint FirstAid предназначено для изготовления бинтов на основе человеческих клеток кожи и специальных биочернил. Об этом сообщает NASA.

Бинты. Фото: NASA

Компоненты смешиваются, в результате чего получается напоминающее гипс покрытие, которое можно наложить на рану. FirstAid функционирует в ручном режиме и не нуждается в зарядке.

Бинты. Фото: NASA


Тестовый прототип не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Однако космонавты смогут проверить удобство изготовления материала и прочность получившихся органических бинтов. Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой. На основании эксперимента будут оценена эффективность нового метода лечения ран.

Напомним, ранее мы сообщали, что астронавт NASA Майкл Хопкинс поделился кадрами, снятым на борту космического корабля Crew Dragon Resilience. На замедленной киносъемке показано звездное небо, которое наблюдают члены экипажа МКС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров