https://racurs.ua/ua/n165830-bynty-zi-shkiry-kosmonavtiv-stvoryat-u-nasa-foto.html

Ракурс

Космонавти Міжнародної космічної станції (МКС) тестуватимуть пристрій Bioprint FirstAid, який дозволяє створювати органічні бинти.

Портативний пристрій Bioprint FirstAid призначений для виготовлення бинтів на основі людських клітин шкіри та спеціальних біочорнил. Про це повідомляє NASA.

Компоненти змішуються, в результаті чого виходить покриття, що нагадує гіпс і яке можна накласти на рану. FirstAid функціонує в ручному режимі та не потребує зарядки.

Тестовий прототип не міститиме в собі справжніх клітин шкіри. Однак космонавти зможуть перевірити зручність виготовлення матеріалу і міцність органічних бинтів. Для демонстрації гель-імітатор наноситиметься на кінцівку космонавта, обгорнуту фольгою. На підставі експерименту буде оцінено ефективність нового методу лікування ран.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астронавт NASA Майкл Хопкінс поділився кадрами, знятими на борту космічного корабля Crew Dragon Resilience. На уповільненій кінозйомці показано зоряне небо, яке спостерігають члени екіпажу МКС.