https://racurs.ua/n165901-kak-vo-lvove-prazdnovali-kreschenie-80-let-nazad-unikalnoe-video.html

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Крещение во Львове праздновали еще в 1930-х годах прошлого века. Ролик «Иордан во Львове» стал частью смонтированного фильма «Львов говорит» (1958).

Традиционное иорданское освящение воды происходило на площади Рынок напротив тогдашней аптеки Терлецкого при участии членов львовской капитулы и духовенства. Соответствующее видео было опубликовано «Архивами диаспоры».

В газете «Дело» от 14 декабря 1937 года сообщалось, что показ фильма «Иордан во Львове» проходил в Народном доме в Стрию. Это дает основания считать, что фильм был снят до 1937 года. Точный год производства фильма удастся установить только при дальнейшем историческом анализе. Пленку только недавно нашли в США в частном архиве.

Автор фильма, Юлиан Дорош, был среди инициаторов создания во Львове Украинского фотографического общества. Общество существовало с 1930 года до 1939 года и одним из ведущих видов деятельности была организация выставок фотографий, в частности этнографического содержания.

Юлиан Дорош как кинохудожник реализовал себя в 20−30-х годах XX века. К его известным киноработам относятся: короткометражная лента из пластовой жизни (1928); этнографические фильмы «Зеленые праздники» (1931), «Раковец» (1931), «Гуцульщина» (1933); «Фильмовые настроения на Пасху» (студия «Фотофильм», 1936); «Из фабрики туток (сигаретные гильзы) „Калина“ в Тернополе» (студия «Фотофильм», 1937); документальный фильм о похоронах командующего УГА генерала Мирона Тарнавского (1938). В частности, он является автором первого полнометражного игрового фильма на территории Галичины — «К добру и красоте» (1938).