https://racurs.ua/ua/n165901-yak-u-lvovi-svyatkuvaly-vodohresche-80-rokiv-tomu-unikalne-video.html

Ракурс

Водохреще у Львові святкували ще у 1930-х роках минулого століття. Ролик «Йордан у Львові» став частиною змонтованого фільму «Львів говорить» (1958).

Традиційне йорданське освячення води відбувалося на площі Ринок навпроти тогочасної аптеки Терлецького за участі членів львівської капітули і духовенства. Відповідне відео опублікували «Архіви діаспори».

У газеті «Діло» від 14 грудня 1937 року повідомлялося, що показ фільму «Йордан у Львові» проходив у Народному домі у Стрию. Це дає підстави вважати, що фільм був знятий до 1937 року. Точний рік виробництва фільму вдасться встановити лише під час подальшого історичного аналізу. Плівку лише нещодавно знайшли у США в приватному архіві.

Автор фільму, Юліан Дорош, був серед ініціаторів створення у Львові Українського фотографічного товариства. Товариство існувало з 1930 до 1939 року й одним із провідних видів діяльності була організація виставок фотографій, зокрема етнографічного змісту.

Юліан Дорош як кіномитець реалізував себе у 20−30-х роках XX століття. До його відомих кіноробіт належать: короткометражна стрічка з пластового життя (1928); етнографічні фільми «Зелені свята» (1931), «Раковець» (1931), «Гуцульщина» (1933); «Фільмові настрої на Великдень» (студія «Фотофільм», 1936); «З фабрики туток (цигаркові гільзи) „Калина“ в Тернополі» (студія «Фотофільм», 1937); документальний фільм про похорон командувача УГА генерала Мирона Тарнавського (1938). Зокрема він є автором першого повнометражного ігрового фільму на території Галичини — «До добра і краси» (1938).