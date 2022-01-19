Люди потеряли веру в высшие силы из-за COVID-пандемии. Фото: Getty images

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Ракурс

Религиозные убеждения людей изменились в период пандемии коронавирусной болезни.

Ученые провели исследование с участием 5 тыс. человек в Германии, которое длилось с июня 2020 года до ноября 2021 года. Исследователи несколько раз возвращались с социологами в течение 18 месяцев. Так авторы обнаружили, что чем дольше длится пандемия, тем больше людей теряют веру в Бога. Доверие к высшим силам наряду с молитвой и медитацией уменьшилось со второй волной ковида. Об этом пишет издание New Atlas.

Кроме того, резкое увеличение стрессов, связанных с COVID-19, было связано со снижением благосостояния и продолжающейся потерей веры. Эти изменения наблюдались как у католиков, так и у протестантов. Причем вера пошатнулась, как у молодых, так и пожилых людей.

В июне 2020 года лишь 3% опрошенных признались, что потеряли веру в высшие силы из-за эпидемии. А еще шесть опросов на протяжении 18 месяцев показали, что процент этих людей увеличивается. В ноябре 2021 года уже 21,5% респондентов заявили, что потеряли веру в Бога из-за пандемии.

По мнению ученых, у людей пошатнулась вера из-за дистанционных ограничений. В период жесткого карантина люди не могли посещать храмы и церкви. Они или теряли веру, или начинали развивать новые формы духовных практик.

Напомним, Российская православная церковь решила начать изгонять дьявола из «одержимых компьютерной страстью». Российские священники даже написали специальный для этого молебен.

Источник: New Atlas