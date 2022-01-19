Российские «Ураганы» в Беларуси. Фото: GETTY IMAGES

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Российская военная техника в Беларуси стала лагерем в 200 км к северу от Киева.

На станции Речица в Гомельской области выгрузились российские реактивные системы залпового огня «Ураган». В сети опубликовали фото лагеря с военной техникой. В объектив камеры попала транспортно-заряжающая машина для «Урагана». Об этом в Telegram пишет группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

Пользователи соцсетей уже геолоцировали подобный кадр на видео на шоссе М10 в районе остановочного пункта «Ивановка». Этот пункт расположен чуть более 40 км до границы с Черниговской областью Украины и около 90 км — с Киевской.

Расследователи отмечают, что в этом белорусском районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений «Союзная решимость», которые должны пройти в феврале 2022 года. Также в CIT отметили, что появление техники страны-агрессора в этом регионе вызывает опасения.

По информации CNN, армада РФ может атаковать Киев с намерением захватить столицу Украины, чтобы сменить власть. Аналитики отмечают, что это будет легче сделать из Беларуси.

Напомним, в феврале с 10 по 20 февраля в Беларуси состоятся совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022». Из Российской Федерации уже начали прибывать военнослужащих из состава Вооруженных сил. Это происходит в соответствии с «утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства».

Источники: Conflict Intelligence Team, CNN